Территорию Труханова острова в Киеве решили благоустроить

Работы по благоустройству острова будут финансироваться из бюджета Киева / Фото: mypleer.com

Власти Киева приняли решение о благоустройстве Труханова острова для организации зоны культурного досуга.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 30 мая, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, благоустройством будет охвачена часть земель, которые числятся за коммунальными предприятиями «Плесо» и «Киевзеленстрой», а также Центральным парком культуры и отдыха.

Заказчиком проектирования и выполнения работ определено КП «Плесо».

Предприятие должно обеспечить разработку и согласование с КО «Зеленстрой», Центральным парком и Департаментом земельных ресурсов КГГА технического отчета по определению внешних границ территории, на которой предусмотрено провести благоустройство.

«Плесо» также поручено обеспечить разработку и утверждение проекта работ по благоустройству и определить проектную и подрядную организации.

Финансирование работ будет осуществляться в пределах ассигнований, запланированных в специальном фонде бюджета Киева на 2013 год.

Все имущество, имеющееся на территории в дальнейшем благоустроенной культурной зоны, предусмотрено закрепить за «Плесо» на праве хозяйственного ведения.

Также в распоряжении подчеркивается необходимость обратиться к ПАО АЭК «Киевэнерго» с целью получения технических условий на подключение к электроснабжению объектов зоны культурного отдыха, а также к «Киевводоканалу» – относительно подключения к водоснабжению и водоотводу.