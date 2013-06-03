УДАР обещает не голосовать на заседаниях Киевсовета

По словам Странникова, оппозиция решает, стоит ли депутатам слагать полномочия

Фракция «УДАР» не будет голосовать ни за одно решение на заседаниях Киевсовета после 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Андрей Странников сегодня во время круглого стола.

Он отметил, что партия «УДАР» считает нынешний Киевсовет уже нелегитимным, поскольку 5-летний срок его работы, который определен Конституцией, уже истек.

«Фракция «УДАР» в Киевсовете, безусловно, не будет участвовать в принятии каких-либо решений Киевсоветом, поскольку он нелегитимный», – сказал депутат.

По его словам, то, каким образом будет действовать фракция в Киевсовете, еще решается, но уже четко определено, что фракция «УДАР» не будет участвовать в принятии решений Киевсоветом.

Странников отметил, что в настоящее время остается дискуссионным вопрос о сложении оппозиционными депутатами своих полномочий. В то же время он отметил, что в случае, если бы это произошло, то имеющееся в Киевсовете провластное большинство восприняло бы это положительно, поскольку в дальнейшем продолжало бы работать в Киевсовете.

«Как минимум мы бы хотели оставить за собой функцию общения с избирателями и донести общественности происходящее в Киевсовете, но никто не собирается голосовать за любое решение в стенах Киевсовета после 2 июня», – отметил заместитель председателя фракции.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что депутаты фракции «УДАР» в Киевсовете прекратят свои полномочия после 2 июня.

«Депутаты нашей фракции в Киевсовете заявят о прекращении своих полномочий. Мы не будем участвовать в деятельности нелегитимного органа», – сказал он.

Кличко подчеркнул, что фракция «УДАР» в Верховной Раде Украины будет настаивать на том, чтобы провести выборы мэра Киева и Киевского городского совета осенью 2013 года.