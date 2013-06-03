УДАР обещает не голосовать на заседаниях Киевсовета
Такое обещание дал замглавы фракции
По словам Странникова, оппозиция решает, стоит ли депутатам слагать полномочия
Фракция «УДАР» не будет голосовать ни за одно решение на заседаниях Киевсовета после 2 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Андрей Странников сегодня во время круглого стола.
Он отметил, что партия «УДАР» считает нынешний Киевсовет уже нелегитимным, поскольку 5-летний срок его работы, который определен Конституцией, уже истек.
«Фракция «УДАР» в Киевсовете, безусловно, не будет участвовать в принятии каких-либо решений Киевсоветом, поскольку он нелегитимный», – сказал депутат.
По его словам, то, каким образом будет действовать фракция в Киевсовете, еще решается, но уже четко определено, что фракция «УДАР» не будет участвовать в принятии решений Киевсоветом.
Странников отметил, что в настоящее время остается дискуссионным вопрос о сложении оппозиционными депутатами своих полномочий. В то же время он отметил, что в случае, если бы это произошло, то имеющееся в Киевсовете провластное большинство восприняло бы это положительно, поскольку в дальнейшем продолжало бы работать в Киевсовете.
«Как минимум мы бы хотели оставить за собой функцию общения с избирателями и донести общественности происходящее в Киевсовете, но никто не собирается голосовать за любое решение в стенах Киевсовета после 2 июня», – отметил заместитель председателя фракции.
Как сообщал УНИАН, 31 мая лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что депутаты фракции «УДАР» в Киевсовете прекратят свои полномочия после 2 июня.
«Депутаты нашей фракции в Киевсовете заявят о прекращении своих полномочий. Мы не будем участвовать в деятельности нелегитимного органа», – сказал он.
Кличко подчеркнул, что фракция «УДАР» в Верховной Раде Украины будет настаивать на том, чтобы провести выборы мэра Киева и Киевского городского совета осенью 2013 года.