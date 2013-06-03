Инспекторы незаконно оштрафовали столичных бизнесменов на 156 тысяч

Штрафы были наложены за якобы незаконное использование земли и причинение убытков

В Киеве во время проверок законности использования земли в Голосеевском районе работники Госсельхозинспекции безосновательно начисляли предпринимателям финансовые санкции.

Такие факты выявила проверка, проведенная прокуратурой Голосеевского района столицы, сообщили УНИАН в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что главные специалисты отдела контроля за использованием и охраной земель Госсельхозинспекции Киева провели проверку законности использования частной фирмой земельного участка на территории мини-рынка «Феофановский». По результатам своей работы контролеры начислили предприятию штраф в размере 133 тыс. грн за нецелевое использование земли.

В свою очередь прокуратура района, изучив все разрешительные документы, нарушений законодательства со стороны предприятия не выявила. Частная фирма использует землю по целевому назначению, а, следовательно, штрафные санкции должностные лица Госсельхозинспекции применили безосновательно, подчеркивается в сообщении.

В другом случае контролеры незаконно начислили предприятию 23 тыс. грн финансовых санкций за вроде бы причиненные убытки вследствие снятия плодородного слоя почвы. Однако, как установила прокурорская проверка, никакие строительные работы на указанном участке не начинались, и грунтовой покров не снимался.

По результатам проверки прокуратурой Голосеевского района внесено представление руководству Госсельхозинспекции Киева с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности трех работников инспекции и отменить незаконно начисленные предпринимателям финансовые санкции.