Жители 5 районов Киева остались без горячей воды

Причиной отключения горячего водоснабжения стала задолженность госбюджета перед «Киевэнерго» / Фото: «Сегодня»

ПАО «Киевгаз» ограничило газоснабжение шести котельных ПАО «Киевэнерго». Вследствие этого отсутствует горячее водоснабжение у потребителей части Святошинского, Дарницкого, Шевченковского, Оболонского и Голосеевского районов столицы, сообщили УНИАН в «Киевэнерго».

Всего без горячего водоснабжения остались 872 потребителя, среди них 628 жилых домов, 32 детских учреждения, 42 школы, 27 лечебных заведений, 137 других потребителей.

Сейчас в поставках газа ограничены котельные «Святошинская, 34», «Здолбуновская, 2», «Нивки», «Беличи», «Днепроводская, 1» и «Набережно-Корчеватская, 84», говорится в сообщении.

Данные котельные обслуживают потребителей в пределах улиц Здолбуновская, Щербакова, пер. Святошинский, 2, 3-А, Вильгельма Пика, Салютная, Эстонская, Толбухина, Бабушкина, Днепроводская, Джерельная, пер. Джерельный, Восьмого Марта, Набережно-Корчеватской и Пироговской. В то же время потребители части Шевченковского района, которых обслуживает районная котельная «Нивки», временно переведены на обслуживание котельной «Центральная». Однако эта котельная сейчас работает в пределах низких гидравлических режимов.

Причина ограничения газоснабжения – задолженность госбюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для потребностей населения и себестоимостью ее производства, включая расчеты за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», отмечают в компании.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 1 июня 2013 года долг «Киевэнерго» перед газовиками за «тепловой» газ, используемый для потребностей населения, составляет 1,3 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» – 1,1 млрд грн. Компания сможет погасить долг только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.

Кроме того, по состоянию на 1 июня 2013 года общая дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию составляет 1,8 млрд грн, отмечает «Киевэнерго». В частности, задолженность бюджетных организаций – 479,2 млн грн (сформировалась в течение ноября 2012 – мая 2013 гг.), задолженность ЖЭО, ЖСК и ОСМД – 1,290 млрд грн, из которой 221,8 млн грн возникло в 2013 году.

«Существует реальная опасность, что такая же ситуация с прекращением газоснабжения котельных произойдет и в других районах столицы, ведь ПАО «Киевэнерго» сейчас осуществляет капитальные и текущие ремонты котельных и с июня продолжит гидравлические испытания в четырех районах города. Долги компании перед НАК «Нафтогаз Украины» за «тепловой газ» и непогашенная задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» создают угрозу стабильной подготовке теплового хозяйства столицы к отопительному сезону и своевременному возобновлению горячего водоснабжения после гидравлических испытаний теплосетей», – отметил директор СОП «Киевские тепловые сети» ПАО «Киевэнерго» Евгений Глушак.