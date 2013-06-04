В КГГА хотят запретить продажу продуктов и напитков в киосках

В киевских МАФ могут запретить продавать продукты и напитки / Фото : Сегодня

В Киевсовете намерены запретить продавать в киосках продовольственные товары. Согласно новым правилам, торговать продуктами питания и напитками в небольших точках можно будет только в определенных зонах.

Вчера на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА) был опубликован проект новых правил торговли в малых архитектурных формах (МАФ), сообщает Коммерсант-Украина.

Его автор, депутат Киевсовета Виталий Гайдук (внефракционный) предлагает разрешить продавать в таких точках только сувениры, канцелярские принадлежности, цветы, прессу, лотерейные билеты, марки, книги, батарейки, игрушки и карточки пополнения счета.

По подсчетам господина Гайдука, после введения новых правил в Киеве исчезнет около 90% подобных торговых точек (по неофициальным данным, сейчас в столице 20-30 тыс. МАФ, из которых лишь 5,7 тыс. работают легально). Виталий Гайдук готов расширить список товаров, которые можно будет продавать в киосках: "Но это можно сделать только при одном условии: реализовывать в них продукты питания и напитки будет запрещено".

При этом в проекте указано, что продуктами первой необходимости все же можно будет торговать в киосках — но только на тех территориях, где не хватает торговых площадей. Список таких мест к 1 сентября должно подготовить Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА. Эти данные станут использоваться для разработки комплексной схемы размещения МАФ, утверждение которой в очередной раз перенесли на конец 2013 года.

"Я сомневаюсь, что в Киеве остались районы, где не хватает точек по реализации хлеба, круп и тому подобного. Поэтому много работы у управления торговли по исполнению этих правил не будет",— уверен автор документа.

Глава департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Людмила Денисюк признает, что введение новых норм может вызвать недовольство: "У нас вопрос МАФ лоббируется в высших эшелонах власти, поэтому нужно принимать политическое решение по наведению порядка в городе".

Поддерживает инициативу и секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг Елена Овраменко (внефракционная). "Наконец у нас исчезнут киоски, торгующие колбасой и сметаной без подводки сетей, санузлов и нормального холодильного оборудования. Но спрос определяет предложение, поэтому в КГГА должны провести общественные слушания по определению зон, в которых не хватает продовольственных магазинов",— заявила она.

Однако член правления общественной организации "Ассоциация предпринимателей Киева" Артем Кузнецов утверждает, что ограничение продажи определенной категории товаров нарушает Конституцию в части свободы осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, решения органов местного самоуправления по подобным запретам рассматриваются как антиконкурентные действия и запрещены законом: "Киевсовет уже пытался ограничить продажу алкоголя и табачных изделий в МАФ. Но как только это решение было принято, его сразу же опротестовала прокуратура, а в суды поступил целый ряд исков, в том числе от нашей организации, по его обжалованию. Поэтому на сегодня Киевсовет не может ограничивать перечень продаваемых товаров".