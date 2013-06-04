Сегодня Рада может объединить должности мэра Киева и главы КГГА

Раде предлагается внести изменения в закон о столице

Сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады Украины стоит проект закона о внесении изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киев» (об объединении должностей председателя Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета).

Как передает корреспондент УНИАН, кроме соответствующего законопроекта лидера «УДАРа» Виталия Кличко планируется рассмотрение также трех альтернативных законопроектов – Андрея Павловского, Вячеслава Кириленко и Александра Чорноволенко.

Также сегодня ВР планирует рассмотреть законопроект об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Депутаты рассмотрят и законопроект о внесении изменений в Закон «О гуманитарной помощи» о деятельности Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров Украины.