Суд арестовал депутата горсовета, убившего молотком киевлянку

В качестве меры пресечения подозреваемого решено держать под стражей / Фото: opgks.info

Депутату Нежинского городского совета, который подозревается в убийстве жительницы Киева, избрана мера пресечения содержание под стражей.

Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование.

Напомним, 18 мая в дежурную часть Оболонского райуправления милиции в Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Героев Сталинграда обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.

Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что смерть женщины наступила в результате перелома костей черепа от удара тупым тяжелым предметом. Впоследствии правоохранители изъяли орудие убийства – молоток. Погибшей оказалась 50-летняя уроженка Вышгорода, разведенная мать двоих детей.

Следствием установлено, что квартиру, в которой ее нашли, она снимала для того, чтобы предоставлять услуги сексуального характера. В квартире нашли два мобильных телефона, с помощью которых она поддерживала связь со своими клиентами.

После анализа звонков с мобильных телефонов следствию удалось установить последний номер, по которому погибшая звонила. После проверки оказалось, что этот номер принадлежит депутату Нежинского горсовета. Подозреваемого задержали в Нежине, в совершении преступления он признался.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого было изъято несколько рубашек, одна из которых – со следами бурого цвета, и мобильный телефон, с помощью которого он связывался с потерпевшей.

Как установило следствие, злоумышленник был хорошо знаком с потерпевшей. Мужчина рассказал, что в течение последнего года регулярно пользовался ее услугами.

Во время последней встречи между мужчиной и женщиной завязалась драка, в результате которой он нанес ей телесные повреждения молотком. Как впоследствии установили эксперты, именно они и стали причиной смерти.

Также правоохранители установили, что сразу после совершения преступления, чтобы скрыть следы содеянного, убийца забрал с собой мобильный телефон, по которому связывался с погибшей, но на выходе из подъезда выбросил его. Впоследствии телефон нашла соседка и передала следствию.

В ходе следствия было установлено свидетелей, подтверждающих нахождение подозреваемого в момент убийства в квартире, где произошла трагедия. Следственным отделом Оболонского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве им предъявлено лицо для опознания по фотоснимкам.