В Киеве за неделю снесли почти 250 киосков

На улице Бориспольской демонтировали 2 торговых ряда

В Киеве за период с 27 мая до 1 июня демонтировали 246 малых архитектурных форм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, силами коммунального предприятия «Киевблагоустройство» и районных в Киеве госадминистраций демонтированы 205 временных сооружений, а также силами владельцев в результате принятых мер демонтировано 41 временное сооружение.

Так, в Дарницком районе на ул. Бориспольской, 2 демонтированы 2 торговых ряда, которые состояли из 15 ролетов. Эти сооружения заграждали значительную часть тротуара, создавая опасность для граждан, которые вынуждены были передвигаться по проезжей части улицы.

Также в Дарницком районе демонтированы незаконно установленные на тротуарах временные сооружения на ул. Бориспольской, 3 (2 объекта), 17, ул. Армянской, 6, ул. Сентябрьской, 4 (4 объекта), ул. Привокзальной, 3, ул. Ревуцкого, 14. Демонтирован также большой павильон на ул. Светлой, 3, который был установлен в парковой зоне.

Кроме того, в Деснянском районе были демонтированы временные сооружения на ул. Братиславской, 14-Б, ул. Жукова, 53 (во временном сооружении осуществляли продажу алкогольных изделий), на Лесном проспекте, 25 (2 объекта), проспекте Маяковского, 75/2 (2 объекта), ул. Сабурова, 13.

В Подольском районе демонтированы 2 временных сооружения на ул. Н.Ужвий, 4 и 8.

В Соломенском районе на ул. Волгоградской, 6 демонтирован киоск, который был размещен под окнами жилого дома. В этом временном сооружении круглосуточно осуществляли продажу алкогольных напитков, на что поступало много жалоб жителей.

В Шевченковском районе на ул. Вокзальной, 1 демонтирован торговый ряд, который состоял из 8 ролетов и занимал весь тротуар.