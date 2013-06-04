В четырех районах Киева отключат горячую воду (адреса)

Без горячей воды останутся жители Шевченковского, Соломенского, Подольского и Оболонского районов / Фото: gazeta.a42.ru

Из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей в течение двух недель горячее водоснабжение будет отсутствовать в Шевченковском и Соломенском районах (с 5 по 20 июня), Подольском и Оболонском районах (с 12 по 27 июня) Киева, сообщает «Сегодня».

В Шевченковском районе горячую воду отключат на улицах Жилянской, Борщаговской (частично), Политехнической (частично), Зоологической, Дегтяревской, Телиги, Дорогожицкой, Пугачева, Баггоутовской, Мурашко, Майбороды, Лермонтовской, Герцена, Мельникова, Студенческой, Пимоненко, Артема, Полтавской, Дмитриевской, Павловской, Златоустовской, Пестеля, Петлюры, проспекте Победы (частично), в переулке Бехтеревском.

В Соломенском районе без горячей воды останутся жители улиц Толстого, Вокзальной, Ползунова, Лукашевича, Стадионной, Тополевой, Фучика, Уманской, Антонова, Клименко, Златопольской, Головко, Соломенской, Амосова, Клинической, Заломова, Огородной, Докучаевской, проспектов Победы, Краснозвездного (частично), Воздухофлотского, бульвара Чоколовского (частично), площади Привокзальной.

В Подольском и Оболонском районах горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах на улицах Электриков, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Боричевом Току, Боричевом спуске, Кожемяцкой, Фрунзе, Константиновской, Еленовской, Вовчка, Новоконстантиновской, Петропавловской, Садовского, Скляренко, проспекте Московском, площади Фрунзе, переулках Валковском, Ярославском, Балтийском, Гаванском.