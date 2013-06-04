На выходных в Киеве пройдет международный рок-фестиваль
Место проведения – Труханов остров
Посетить фестиваль можно будет бесплатно
8-9 июня на Трухановом острове в Киеве состоится международный фестиваль «Rock’n Sich».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, нынешний фестиваль «Rock’n Sich» будет проходить по новой концепции, а именно как украинско-шведский рок- и экстрим-фестиваль.
В концертной программе двухдневного рок-марафона – выступления групп «Pain», «Vоплі Vідоплясова», «Clawfinger», «Бумбокс», «Тартак», «Helltrain», ТНМК, «Скай», «Крихітка», «Кому вниз», «Mathias Lodmalm of Cementary» и многих других музыкальных команд и DJ-сетов.
Кроме выступлений известных украинских и шведских рок-команд, в рамках фестиваля состоится международный рыцарский турнир, байк-парад и соревнование по автотюнингу.
Посетить мероприятие можно бесплатно.
Для проведения мероприятия на должном уровне городские власти будут обеспечивать охрану общественного порядка и осуществлять медицинское сопровождение.
Фестиваль будет проходить под личным патронатом председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.
Проект был презентован в рамках двустороннего форума Киева и Стокгольма в 2012 году. Идею также поддержали шведские тур-операторы и ассоциация футбольных болельщиков Королевства.