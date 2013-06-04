В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на вторую половину 4 июня и на 5 июня

Укргидрометцентр в связи с ухудшением погодных условий объявил штормовое предупреждение по Киеву и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

Так, во второй половине дня 4 июня и в течение суток 5 июня ожидаются местами грозы, 4 июня – местами шквалы 15-20 м/с.