Итальянцы едут в Киев проверять каштаны на Крещатике

Итальянская фирма готова продать Киеву 200 каштанов Бриоти по 1 евро за дерево

На этой неделе ожидается приезд в Киев представителей итальянской фирмы Vivai Sandro Bruschiу, у которой закупались каштаны, высаженные на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время заседания временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке факта высадки на ул. Крещатик каштанов конских обычных вместо каштанов конских мясокрасных Бриоти в апреле 2013 года.

В настоящее время ведутся переговоры с итальянцами о точной дате приезда, но ожидается, что они посетят Киев на этой неделе.

Отмечалось также, что итальянцы намерены уточнить и роль Максима Петухова в процессе закупки каштанов для Киева. Как объяснил гендиректор коммунальной корпорации «Киевзеленстрой» Михаил Царенко, Петухов является советником «Киевзеленстроя» на общественных началах и в настоящее время продолжает работать.

«Мы («Киевзеленстрой» – УНИАН) переговоры с итальянцами не вели по закупке каштанов. Мне известно, что Петухов был наблюдателем, и есть подтверждение этому», – сказал Царенко.

На вопрос членов комиссии, как объяснить сообщение СМИ, что Петухов давал указания, какие каштаны можно брать для Киева, и что он знал, какие каштаны привезут в столицу, Царенко ответил: «Этот вопрос нужно задать итальянской стороне. Они будут в ближайшее время давать здесь пресс-конференцию по ситуации. Но насколько по бумагам известно, итальянцы по-другому это формулировали. Есть их подтверждение с печатью. Это, не разобравшись, пресса пишет, и поэтому возникают слухи...».

Комиссия решила пригласить Петухова на свое следующее заседание, которое состоится на будущей неделе.

Присутствующий на заседании директор общества «Профессиональный садовник» – победителя тендера по замене зеленых насаждений на столичном Крещатике Петр Кравец зачитал официальный ответ итальянской фирмы, который был получен обществом на выдвинутые претензии относительно каштанов. В документе итальянцы отметили, что в случае установления их вины в том, что на Крещатике высадили не красные каштаны Бриоти, а обычные конские каштаны, они готовы передать столице Украины 200 деревьев мясокрасных Бриоти по «символической цене» – 1 евро за каждое дерево. Кравец пояснил, что, согласно законодательству Италии, передавать деревья бесплатно рассадник не может, а должен установить хотя бы минимальную цену.

Как отмечалось на заседании комиссии, если окажется вина не итальянцев, то заменить каштаны должно общество «Профессиональный садовник», согласно подписанному договору.

По убеждению большинства членов комиссии, киевское общество должно решать, что делать с каштанами, которые уже высажены на Крещатике, после того, как городу передадут красные Бриоти.

Отвечая на вопросы членов комиссии, можно ли было на этапе высадки распознать сорт каштанов, директор Ботанического сада имени Фомина Александр Синчило сказал, что это возможно было сделать лишь после проведения специальных анализов, но не по внешним признакам.

«При условии наличия определенной квалификации специалиста это можно сделать, используя соответствующие методы исследований в любом состоянии. Иной вопрос – сколько это времени займет и сколько это будет стоить? По большому счету, в безлиственном состоянии эти формы между собой очень похожи, это действительно так. Были сертификаты рассадника, поэтому не проводились никакие исследования. Есть микропризнаки, которые можно было бы выявить на этапе привоза посадочного материала. Если бы были сомнения, провели бы экспертизу», – заметил он.

Как сообщал УНИАН, власти столицы в прошлом году решили заменить зеленые насаждения на Крещатике. Был проведен соответствующий тендер и компания-победитель, согласно подписанному договору, весной с.г. высадила на Крещатике 200 каштанов, которые должны были быть сорта «мясокрасного Бриоти».

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриоти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени Фомина, из 289 высаженных каштанов лишь два оказались сорта «Бриоти».

Он добавил, что каштаны Бриоти стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец Бриоти – 430 евро, один саженец белого каштана – 300 евро.

Прокуратура Киева установила факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти 1 млн грн. По информации ведомства, в конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев каштанов Бриоти. По документам, из 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев были закуплены за государственные средства на общую сумму почти 1 млн грн. Не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, указанному в договорах, должностные лица КП перечислили на расчетные счета частного предприятия указанную сумму.

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

27 мая председатель КГГА Александр Попов поручил уволить директора коммунального управления по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Александр Цимбалюка, который отвечал за приобретение новых каштанов.

Депутаты Киевсовета создали временную комиссию по расследованию ситуации с каштанами.