Две водопроводные станции Киева реконструируют

На станциях внедрят технологии обеззараживания питьевой воды

В столице состоится реконструкция Деснянской и Днепровской водопроводных станций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Согласно документу, заказчиком выполнения работ определено ПАО «АК «Киевводоканал».

Реконструкцию на объектах проведут с внедрением технологии обеззараживания питьевой воды, проинформировали в КГГА.

Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития г. Киева на 2013 год.

«Все имущество после завершения реконструкции передается в коммунальную собственность территориальной общины Киева с последующей передачей во владение и пользование соответствующим эксплуатирующим организациям», – отметили в КГГА.