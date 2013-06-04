Две водопроводные станции Киева реконструируют
Реконструируют Деснянскую и Днепровскую станции
На станциях внедрят технологии обеззараживания питьевой воды
В столице состоится реконструкция Деснянской и Днепровской водопроводных станций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.
Согласно документу, заказчиком выполнения работ определено ПАО «АК «Киевводоканал».
Реконструкцию на объектах проведут с внедрением технологии обеззараживания питьевой воды, проинформировали в КГГА.
Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития г. Киева на 2013 год.
«Все имущество после завершения реконструкции передается в коммунальную собственность территориальной общины Киева с последующей передачей во владение и пользование соответствующим эксплуатирующим организациям», – отметили в КГГА.