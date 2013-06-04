Оппозиция из-за киевских выборов грозит Раде акциями протеста

Одарченко считает, что у Рады есть все основания назначить внеочередные выборы в Киеве

В случае неназначения Верховной Радой одновременных выборов мэра и Киевского городского совета, столичная организация партии «Батькивщина» намерена организовывать акции протеста возле парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом говорится в заявлении Киевской городской организации партии.

«Мы поддерживаем предложение лидера депутатской фракции Арсения Яценюка о необходимости назначения столичных выборов – выборов городского головы и выборов в Киевсовет одновременно. Мы считаем, что гарантировать развитие столицы и защиту прав киевлян смогут только избранный мэр и обновленный избранный состав депутатов от оппозиции, которые будут работать как одна команда», – говорится в заявлении Киевской «Батькивщины».

При этом в партии заявляют, что проведение в Киеве выборов городского головы без выборов депутатов Киевсовета будут расценивать, как очередную провластную политическую махинацию, и не будут поддерживать ни одного кандидата, заведомо считая его сознательно нацеленным на сотрудничество с властью.

«Мэрские выборы без перевыборов Киевсовета – сценарий от власти на проигрыш оппозиции. Избранный мэр, даже единая согласованная кандидатура от оппозиции, без переизбранных депутатов городского совета не сможет полноценно выполнять свои предвыборные обязательства. «Остатки» депутатов в Киевсовете – большинство экс-мэра Черновецкого, не станут опорой для новоизбранного мэра. Это будет либо дискредитация новоизбранного мэра и оппозиции, либо же тесное сотрудничество с властью. «Батькивщина», которая имеет наивысший уровень доверия среди киевлян, против этого», – сказано в заявлении.

Руководитель Киевской «Батькивщины», народный депутат Юрий Одарченко заявил, что только Верховная Рада имеет полномочия изменить ситуацию и назначить выборы в Киеве, а поэтому борьба должна быть сосредоточена именно вокруг здания на улице Грушевского. Он отмечает наличие всех оснований для назначения внеочередных выборов Киевского городского совета – «как ввиду окончания полномочий депутатов Киевсовета, так и вследствие систематического и грубого нарушения Киевским городским советом Конституции и законов Украины, что было зафиксировано, помимо всего прочего, в постановлении Верховной Рады Украины № 1884-VI от 11.02.2010 и в выводах Временной следственной комиссии, которая завершила свою работу в августе 2012 года».

Как говорится в заявлении, в случае блокирования вопроса о рассмотрении постановлений относительно местных выборов в Киеве, оппозиция должна принять все меры для проведения голосования в сессионном зале, включительно с блокированием парламента и массовыми акциями протеста.

«Кризисное положение столичного самоуправления должно быть ликвидировано, четырехмиллионная община города имеет конституционное право избрать своих представителей в органы власти. В случае неназначения Верховной Радой одновременных выборов мы будем организовывать акции протеста возле парламента», – заявляют в столичной организации «Батькивщины».