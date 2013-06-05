В киевском метро из-за ремонта эскалатора возникают давки

На ремонт закрыли эскалатор между станциями «Золотые ворота» и «Театральная» / Фото: «Сегодня»

С 4 июня совершить пересадку со станции метро «Золотые ворота» на станцию «Театральная» киевского метро стало гораздо сложнее.

На переходе закрыли на ремонт один из четырех эскалаторов. Работают два подъемника, по которым можно спуститься на станцию «Золотые ворота», и один, чтобы подняться на станцию «Театральная», сообщает «Сегодня».

В утренние и вечерние часы пик – огромные заторы из пассажиров. «Вечером простояла в «пробке» из сотен пассажиров минут 20. Впечатлений масса – истоптанные ноги и удары локтями об бок от рядом стоящих пассажиров», – рассказала киевлянка.

В метрополитене объясняют, что обойтись без ремонта эскалатора нельзя, он будет закончен 2 августа. Пассажиров просят пока по возможности пользоваться другими транспортными узлами подземки.