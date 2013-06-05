В Киевской области подорожала земля под коттеджи

Самая дешевая земля – в Фастовском районе / Фото: ualist.com

Средняя стоимость земли под коттеджную застройку в Киевской области за период с 6 мая по 5 июня 2013 года выросла на 0,19% – до 3170 долл. за сотку, сообщила консалтинговая компания SV Development.

По данным компании, самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1027 долл. за сотку, а самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4851 долл. за сотку.

В Харьковской области земля под коттеджную застройку также подорожала – на 0,11%, до 1763 долл. за сотку. При этом самым дешевым в области оставался Чугуевский район, со средним показателем 1084 долл. за сотку, а самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1809 долл. за сотку.

А вот средние цены на землю под коттеджи во Львовской и Одесской областях снизились – на 0,05%, до 2018 долл. за сотку и 0,06%, до 4715 долл. за сотку, соответственно. При этом во Львовской области самым дешевым оставался Каменка-Бужский район со средним показателем 978 долл. за сотку, а самым дорогим – Пустомитовский район, где средняя цена продажи составила 2317 долл. за сотку. В Одесской области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2354 долл. за сотку, а самым дорогим – Ильичевск, где средняя цена продажи составила 5728 долл. за сотку.

Стабилизировалась средняя стоимость земли под коттеджную застройку, по информации SV Development, в Днепропетровской области и Донецке. За период с 6 мая по 5 июня средняя цена земельных участков под Днепропетровском осталась на уровне 2153 долл. за сотку. Самым дешевым в области оставался Крыничанский район со средним показателем 897 долл. за сотку, а самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2417 долл. за сотку.

В Донецке за месяц стоимость земельных участков под коттеджи стабилизировалась на уровне 4273 долл. за сотку. Как сообщила SV Development, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1592 долл. за сотку, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 9524 долл. за сотку.