Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Павличенко

Дмитрий Павличенко приговорен к пожизненному заключению, а его сын Сергей – к 13 годам лишения свободы

Апелляционный суд Киева перенес на 3 июля рассмотрение жалобы на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, осужденным за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание по делу перенесено из-за того, что в суд еще не поступили результаты повторных экспертиз.

Следующее судебное заседание должно состояться в 11.00 3 июля.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко – к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем, 31 января в Апелляционном суде Павличенко заявил, что сознался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия – явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами сказали ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.