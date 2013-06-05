В киевской клинике открыли первый изолятор для ВИЧ-позитивных

Изоляционный бокс смонтирован в новом корпусе клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского / Фото: wikipedia.org

В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского смонтирован и презентован первый изоляционный бокс, предназначенный для лечения больных инфекционными заболеваниями, и, в первую очередь, ВИЧ-положительных пациентов.

Новый изоляционный бокс стал первым высокотехнологичным оборудованием, которое появилось в новом корпусе клиники Института на ул. Амосова, 5, где проходят строительные работы в рамках масштабной реконструкции. Заказчиком работ является государственное предприятие «Укрмедпроектбуд».

Капитальный ремонт Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского является актуальной задачей для всей системы здравоохранения Украины. Ведь ВИЧ-СПИД, полиомиелит и гепатиты являются опасными инфекционными заболеваниями, лечение которых требует применения специальных технологий, необходимых также во избежание случайного заражения медицинского персонала и других пациентов. Именно такова изоляторная технология с боксами отрицательного давления.

Изоляционный бокс состоит из 3 основных помещений. Сначала пациент попадает в санитарный пропускник, к которому имеется доступ извне. Второе помещение – это палаты повышенного санитарного статуса, предназначенные для стационарного лечения. Третий блок – предбоксник положительного давления, через который медицинский персонал контактирует с больным.

При этом изоляционный бокс оборудован обсервационным окном, через которое ведется бесконтактное наблюдение за состоянием пациента. В предбокснике является передаточное окно, через которое больной обеспечивается всеми необходимыми медикаментами и продуктами питания.

Функции поддержания постоянного положительного давления воздуха в предбокснике и отток воздуха из изолятора выполняет дополнительный барьер.

В целом, помещение изоляционного бокса соответствует требованиям второго уровня биологической безопасности BSL-2.

Бюджет проекта по реконструкции составляет 53 млн грн. По состоянию на 25 апреля 2013 года профинансировано выполнение работ на сумму 19 705 991,76 грн, в том числе разработка проектной документации – 1 961 565,36 грн, и строительно-монтажные работы – 17 744 426,40 грн.

Справка. Новый корпус клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского на ул. Амосова, 5.

Изоляционный бокс расположен в корпусе клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины по ул. Амосова, 5. Реконструкция этого корпуса должна закончиться в конце июня 2013 года.

После открытия нового корпуса ВИЧ-положительные пациенты из корпуса Института, который находится на территории Киево-Печерской Лавры, будут переведены в здание нового корпуса по ул. Амосова, 5.

ВИЧ-положительные пациенты очень чувствительны к различного рода инфекциям, поэтому одной из главных задач проектировщиков нового корпуса клиники стало максимальное ограничение контакта ВИЧ-инфицированных с другими инфекционными больными. Для этого особое внимание было уделено зонированию площадей и разграничению потоков пациентов и медицинских атрибутов.

Всего площадь корпуса по ул. Амосова, 5 после реконструкции составит 4484,9 тыс. квадратных метров. В лечебном учреждении предусмотрено 80 койко-мест, из них 44 – это отделение для ВИЧ-позитивных людей.

Сейчас реконструкция находится на финальной стадии. Уже выполнены работы по сооружению четвертого этажа, устройству оконных блоков, надстройке технического этажа. Кроме того, завершены работы по устройству внутренней сети тепло- и электроснабжения, и, в частности, внешних сетей теплоснабжения. На 65% выполнены работы по внутренней отделке 1-4 этажей.

Проект реконструкции корпуса разработала инжиниринговая компания «Укрпрофмед». Лечебное учреждение должно занять четыре этажа, на цокольном этаже разместят Центральное стерилизационное отделение, дезинфекционную камеру, индивидуальный тепловой пункт и прачечную, которых ранее в клинике не было. На техническом этаже в верхней части здания установят вентиляционное оборудование и системы лечебных газов. На каждом из этажей клиники оборудуют специальные палаты интенсивной терапии и специализированные боксированные палаты надлежащего уровня стерильности. Кроме этого, в клинике будет установлено необходимое медицинское оборудование.

Для квалифицированной работы на новом оборудовании будут проведены специальные семинары с участием международных экспертов и представительств компаний-поставщиков современной медицинской техники. Уже достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с немецкими специалистами в области лечения, психологической и социальной адаптации ВИЧ-инфицированных людей.

Отдельно следует отметить особо удачное месторасположение новой клиники – в зеленой зоне центра города.