СМИ: На Парковой аллее в Киеве сдвинулся грунт

Эксперты утверждают, что оползень произошел из-за строек и дождей / Фото: censor.net.ua

В Киеве на одном из участков Парковой аллеи начался сдвиг грунта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в ГСЧС.

По мнению специалистов, это – результат интенсивного строительства сооружений на этих проблемных участках и перенасыщения осадками склонов. ГСЧС начало обследование аварийного участка.

Проблема киевских оползней существует не одно столетие. Еще в XVIII веке магистрат долгое время размышлял, как устроить дренирование склонов киевских гор так, чтобы не потерять святыню православия Печерскую Лавру.

Грунты холмов специфические – мергели, глины с прослойками песка. Кроме того, киевские холмы пронизаны подземными ручьями. Первый водопровод забирал воду источников Замковой горы и доставлял ее деревянными трубами к фонтану Самсон.

Равновесие грунтов стало нарушаться в связи с гражданским и военным строительством в ХІХ-ХХ веке. Позднее с целью сохранения склонов пришлось высаживать здесь деревья. Однако в результате застройки заповедного участка Киева растительность уже не в состоянии сдержать оползень.

Ситуация усугубляется тем, что осадки, выпадающие в Киеве в последние годы, становятся более обильны. Значительная часть их, минуя системы отвода, перенасыщает грунты многочисленных парков и скверов Днепровских склонов.

Так, весной в районе Лысой горы несколько тысяч тонн грунта сползло к железной дороге, лишь чудом не перекрыв движение поездов. С мая наблюдаются оползни на горе Кудрявец. Массы грунта подмяли строения местного гаражного кооператива. За последние 10 лет этот кооператив потерял таким образом 12 гаражей. А в стенах дома №43 по улице Кудрявской появились трещины.

Объекты строительства, которые в последнее десятилетие возводят на киевских склонах, создают большую нагрузку на грунты. При этом не обеспечивается правильное отведение вод подземных источников. В результате вместе с оползнями начинают ползти и капитальные сооружения на плато.

Сегодня наиболее опасным участком можно считать склоны киевских гор, выходящие на Парковую аллею. Таким образом, знаменитый ансамбль Мариинского дворца и комплекс зданий, где размещено министерство здравоохранения, могут разделить участь гаражей на улице Кудрявской.

Специалисты рекомендуют для защиты зданий провести комплексное укрепление киевских гор. Более того, требуется научная реконструкция склонов.

При выделении средств на эту реконструкцию эксперты советуют не упускать из виду и транспортную проблему Киева. Одним из вариантов ее разрешения в районе Днепровских гор могла бы стать параллельная с остановкой оползней реконструкция Парковой аллеи. Приведенная в порядок и расширенная дорога ослабила бы нагрузку на городские магистрали, идущие вдоль Днепра.