В Киеве пройдет выставка украинской живописи

Триенале состоится в Центральном доме художника

В Киеве в Центральном доме художника 7 июня состоится открытие Всеукраинского триенале «Живопись-2013».

Как сообщает Дирекция выставок Национального союза художников Украины, на выставке будут представлены полотна художников Анатолия Криволапа, Виктора Сидоренко, Николая Моргуна, Владислава Шерешевского, Петра Лебединца, Виктора Ковтуна, Александра Дубовика, Игоря Мельничука, Александра Животкова, которые создадут определенную конструкцию выставки, рядом с ними будут экспонироваться не менее интересные живописные работы совсем молодых художников.

«Несмотря на определенные ограничения относительно размера предложенных произведений все творческие инициативы экспонентов максимально поощряются. Критерий существует один – профессиональное совершенство и художественное качество предложенного на триенале произведения», – сообщают организаторы.

Также они подчеркивают, что стремятся достойно представить все «самое важное в области реалистического наследия наших художников, произведения авторов, которые позиционируют себя как экспериментаторы на колористическом поле, художников, в живописи которых акцентированы формальные, философские или любые другие субъективные суждения и поиски».

Откроется триенале «Живопись-2013» 7 июня в 16 часов и продлится до 30 июня.