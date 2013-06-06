Из-за ветхости верхние этажи ЦУМа будут переделывать

Стены верхних этажей ЦУМа выполнены из кирпича и раствора низкого качества

Шестой и седьмой этажи столичного Центрального универмага, достроенные в 1952 году, признаны представляющими угрозу из-за своей ветхости. Такой вывод сделали специалисты Научно-исследовательского института строительных конструкций, обследовавшие универмаг, сообщает ТСН.

"Во время обследования обнаружен ряд недостатков конструктивных решений, дефектов и повреждений фасадных стен на уровне 6 и 7 этажей здания ЦУМа, которые создают угрозу безопасности выполнения работ по реконструкции и ставят под вопросом возможность использования элементов этих стен в реконструированном здании", - говорится в отчете НИИСК. Согласно выводам института, стены верхних этажей ЦУМа выполнены из кирпича и раствора низкого качества и обладают недостаточной прочностью.

Это делает вероятность обрушения этажей очень высокой. НИИСК рекомендовал рассмотреть возможность разбора 6 и 7 этажей ЦУМа на время реконструкции с последующим их восстановлением в идентичном виде. Аналогичные заключения относительно верхних этажей здания вынесли также Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерство чрезвычайных ситуаций. В отчете МЧС говорится, что стены 6 и 7 этажей не соответствуют существующим пожарным нормам. Минрегион рекомендовал демонтировать потенциально нестабильные стены.

Владеющая ЦУМом компания "ЭСТА Холдинг" (входит в группу СКМ Рината Ахметова) ранее сообщала о намерении оставить все фасадные стены магазина без изменений. Потому обнаруженное аварийное состояние верхних этажей универмага для "ЭСТА" является форс-мажорной ситуацией, которое повлечет удорожание реконструкции. Стоит отметить, что восстановленные стены верхних этажей универмага будут покрыты нынешней облицовочной плиткой и элементами декора, которые сейчас специально консервируются. "Главный приоритет во время любой стройки – это безопасность жителей города и рабочих на строительной площадке, – сообщил Сергей Данилюк, директор по строительству "ЭСТА Холдинга". – Проведенные обследования показывают, что состояние участков стен 6 и 7 этажей является критическим. Это вынуждает внести коррективы в процесс реконструкции ЦУМа. Нам очень важно сделать ЦУМ безопасным для его будущих посетителей и привести все сохраняемые и восстановляемые конструкции в соответствие с действующими строительными нормами Украины". Напомним, ранее в столице уже происходили несчастные случаи из-за обрушения зданий, построенных в центре города в послевоенное время. Так, в 1989 обвалилась часть Главпочтамта, под обломками которой погибли 11 человек. В 2011 году из-за обвала стены отеля "Казацкий" погиб 16-летний студент. Реконструируемый с февраля прошлого года ЦУМ должен открыться в начале 2015 г. "ЭСТА Холдинг" планирует увеличить общую площадь ЦУМа вдвое (до 37 740 кв. м) и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства. Этажность магазина увеличиваться не будет, а главные фасады здания сохранят в неизменном виде.