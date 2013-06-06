В Киеве девушка прыгнула с Моста влюбленных
11:04, 06 июня 2013Киев
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ЧП произошло после 10 утра
Следователи устанавливают личность погибшей / Фото: gorodkiev.com
В Киеве девушка покончила с собой, прыгнув с Моста влюбленных.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня после 10.00.
Неизвестная девушка упала на проезжую часть дороги с большой высоты, прыгнув с моста.
На месте работают следственно-оперативные группы, устанавливая личность погибшей и причины, побудившие ее к такому поступку.
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