Жвания уверяет, что ПР не предлагала Раде дату киевских выборов

По словам Жвании, законопроекты о назначении даты выборов в Киеве вносила только оппозиция

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания (фракция Партии регионов) сообщил, что профильный комитет не принимал никакого решения относительно даты выборов в Киеве и не имеет законопроекта депутатов от Партии регионов по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя заявление народного депутата от ПР Инны Богословской о том, что сегодня фракция должна была внести на рассмотрение парламента проект решения относительно назначения выборов мэра Киева на сентября 2013 года.

Жвания сообщил, что на рассмотрении комитета в данное время находится 7 проектов решений, касающихся назначения даты выборов в Киеве, но эти законопроекты предложены оппозицией, они противоречат друг другу, и решение относительно назначения выборов в столице комитет не рассматривал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, на брифинге Богословская заявила, что фракция Партии регионов будет предлагать провести выборы в Киеве в сентябре 2013 года.

По ее словам, оппозиция узнала о том, что фракция ПР будет предлагать проект постановления относительно проведения выборов в Киеве, и поскольку не хочет этих выборов, то срывает заседание парламента.