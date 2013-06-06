На Киевщине мужчина заказал «кислотное» покушение на бывшую жену

Преступник подговорил знакомого плеснуть женщине в лицо кислотой / Фото: crimelist.ru

В Киевской области к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина, заказавший разбойное нападение на бывшую жену.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, во время досудебного следствия установлено, что мужчина предложил своему знакомому облить кислотой женщину и отобрать у нее сумочку с документами. За денежное вознаграждение тот согласился.

О том, что жертва была его бывшей женой, злоумышленник исполнителю не сказал. Мужчина объяснил, что ему нужны были документы.

Следствием было установлено, что в действительности он хотел отомстить жене за то, что она выгнала его из дома.

Кроме того, осужденный лично наблюдал за женщиной и сообщил исполнителю о времени и месте, когда наиболее удобно напасть на жертву. Более того, осужденный на столичном рынке приобрел бутылку с кислотой и вручил ее непосредственно перед совершением преступления исполнителю.

Исполнитель на улице плеснул кислотой женщине в лицо, однако она прикрылась пакетом, и жидкость попала не в лицо, а на ее кожаное пальто. В этот момент преступник вырвал сумку и убежал. Заказчик для обеспечения собственного алиби уехал в Киев, где ожидал исполнителя преступления.

На судебном заседании подсудимый виновным себя в инкриминируемому ему преступлению признал полностью.

Исполнителя правоохранители задержали вскоре после нападения. Судом он признан виновным в совершенных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев.