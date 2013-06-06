Суд вернул Киеву землю стоимостью 28 миллионов

Земельный участок находится в парке Дружбы народов / Фото: kiteforum.org.ua

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры Деснянского района города и вернул столичной общине 3 га земли в парке Дружбы народов стоимостью 28 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района Киева, решением Киевсовета четыре земельных участка в урочище Черторой на территории парка были переданы в аренду частному обществу для строительства, эксплуатации и обслуживания водноспортивного комплекса.

Прокурорской проверкой установлено, что отвод участков происходил без согласования с природоохранными, санитарно-эпидемиологическими органами и органом охраны культурного наследия. Кроме того, государственная экспертиза землеустроительной документации была проведена неуполномоченным учреждением.

Проверка также выявила, что часть переданной под застройку земли находится в пределах прибрежно-защитной полосы Днепра, где строительство запрещено законодательством.

По иску прокуратуры суд отменил решение Киевсовета об отведении участков и признал недействительными заключенные на его основании договоры аренды и засвидетельствовал отсутствие у застройщика права пользоваться землей.