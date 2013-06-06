Попов распорядился проверить электропроводку столичных МАФов

Руководитель Киева Александр Попов распорядился обследовать состояние подключения к электрическим сетям объектов выездной торговли и малых архитектурных форм на территории Киева. По информации источника в КГГА, соответствующее распоряжение главы Киевгоргосадминистрации подготовлено по итогам заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, состоявшегося в среду, 5 июня.Ответственным за выполнение распоряжения назначен первый заместитель главы администрации Анатолий Голубченко.

Киевгорсвет, Киевэнерго, КП «Киевблагоустройство» совместно с Главным управлением государственной службы чрезвычайных ситуаций обследуют подключение к энергосетям как стационарных киосков, так и объектов выездной торговли. В случае выявления нарушений при подключении к электрическим сетям МАФов будут требовать устранить нарушения до 10 июня.

Как поясняют в КГГА, проверку проведут в рамках работы столичной власти по предотвращению возможных ЧП, связанных со сложными погодными условиями (вероятными подтоплениями отдельных территорий столицы). В частности, обеспокоенность специалистов КГГА вызывает то, что многие киоски, даже работающие легально, не соблюдают требований по безопасности при подключении к сетям. Такие факты были выявлены в ходе реализации инициативы Александра Попова по ликвидации незаконныхМАФов.

«В некоторых случаях даже легальные киоски неправильно подключены. Проводка хлипкая, при ветре, а тем более подтоплении, это прямая угроза жизни и продавцов, и покупателей. Что касается нелегальныхМАФов, то там ситуация вообще ужасная. К ним подходить близко нельзя, потому что в любой момент эта проводка, которую они тоже нелегально подводят к городской сети, может оборваться», – рассказал источник.

По его словам, легальные киоски при выявлении нарушений город будет штрафовать, нелегальные– штрафовать и попросту обрезать провода. Также нелегальным МАФам тут же будут выдаваться предписания на демонтаж.

По информации КГГА, в период с 27 мая по 1 июня в столице демонтировали 246 малых архитектурных форм. В частности, силами коммунального предприятия «Киевблагоустройство» и районных госадминистраций демонтировано 205 временных сооружений, а также силами собственников в результате принятых мер – 41 временное сооружение. Руководитель Киева Александр Попов распорядился до конца года демонтировать в столице нелегальныеМАФы. По оценкам специалистов Киевгоргосадминистрации, демонтажу подлежат около шести тысяч киосков, работающих нелегально.