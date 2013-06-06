В Киеве пройдет фотовыставка, посвященная Евро-2012

На выставке представят работы польских и украинских фотографов / Фото: «Газета киевская»

13-30 июня в Музее истории Киева будет работать польско-украинская фотовыставка «ЕВРО: две страны – одна история».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, на выставке представят снимки четырех известных фотокорреспондентов из Польши и Украины: Мариуша Форецкого, Адама Нуркевича, Константина Черничкина, Михаила Черничкина.

Посетители увидят, как фотографии матчей, происходивших в польских и украинских городах, так и жизни городов, принимавших чемпионат.