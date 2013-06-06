В Киевской области иностранцы торговали бумагой для фальшивых долларов

При продаже бумаги иностранцы подменяли настоящие деньги фальшивыми

В Киевской области разоблачены два иностранца, которые предлагали предпринимателям покупать бумагу для производства фальшивых долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, установлено, что мошенники назначали украинским бизнесменам деловые встречи, выдавая себя за предпринимателей одной из стран Африки. Во время переговоров иностранцы предлагали предпринимателям финансовую помощь для развития бизнеса. Злоумышленники демонстрировали нарезанную по размеру долларовой банкноты бумагу, заверяя, что это полуфабрикаты купюр, которые якобы предоставляет одна из высокоразвитых стран мира. Во время обработки прообраза банкноты соответствующими химреактивами и наложения на него настоящей купюры полуфабрикат превратится в валюту с аналогичным номиналом. То есть, если положить 100-долларовую купюру на заготовку, то после определенных манипуляций будете иметь 200 долларов, заверяли мошенники.

Стоимость минимальной партии полуфабрикатов, которую предлагали они, составляла 50 тысяч долларов. В результате химической обработки сумма полуфабрикатов должна была удвоиться. При этом дельцы от конечной суммы должны были получить 65%. Во время так называемого «превращения» иностранцы осуществляли подмену денег: забирали настоящие деньги предпринимателей и скрывались с места преступления. Жертвам оставались фальшивые купюры.

Правоохранительные органы задержали злоумышленников, когда те пытались завладеть 50 тысячами долларов, которые принадлежали гражданину Украины.

Во время осмотра места происшествия у злоумышленников были изъяты химические реактивы, несколько пачек псевдоденег и подготовленные для подмены сувенирные купюры.

По материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области следственным отделом Голосеевского районного управления милиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.