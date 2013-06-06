Еще один столичный пляж получил санитарный паспорт

Киевлянам разрешили купаться на пляжах «Детский», «Золотой», «Радуга», «Черторой» и «Венеция»

На сегодняшний день в Киеве коммунальное предприятие «Плесо» получило пять паспортов готовности на городские пляжи «Детский», «Золотой», «Радуга», «Черторой» и «Венеция».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП «Плесо».

На предприятии информируют, что еще пять пляжей, в частности, «Вербный», «Молодежный», «Предместная слободка», «Тельбин» и «Центральный» полностью отвечают всем стандартам и требованиям, но из-за несоответствия санитарным нормам качества поверхностных вод водоемов паспорта пляжей органами Госсанэпидслужбы пока не подписываются.

Кроме того, пляж «Пуща-Водица» (в Оболонском районе) планируется открыть позже, когда решится вопрос обеспечения пляжа питьевой водой.

Всего к летнему оздоровительному сезону 2013 года специалисты коммунального предприятия «Плесо» подготовили 11 городских пляжей с соответствующими паспортами на каждый из них.