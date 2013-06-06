«Киевводоканал» предупреждает о промывке труб на Оболони

Киевлянам не рекомендуют пользоваться водой из-под крана в это время / Фото: odintsovo.info

В Оболонском районе Киева с 23.00 6 июня до 6.00 7 июня «Киевводоканал» осуществит промывку водопровода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, профилактическими работами будет охвачена часть района, а именно сети на улицах: Маршала Малиновского, Лайоша Гавро, Приозерной, Маршала Тимошенко (№ 2-18) и просп. Героев Сталинграда (№ 2-26).

Работы будут осуществлять после полуночи, чтобы не создавать неудобств жителям домов. На протяжении этого времени «Киевводоканал» не рекомендует использовать воду из крана в качестве питьевой или для приготовления еды без предварительного кипячения. После завершения профилактических мероприятий перед использованием воды из крана абонентам необходимо спустить ее в течение 15 мин.