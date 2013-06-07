В «Борисполе» пограничники поймали 11 нелегалов из Китая

Нелегалы приехали в Украину на заработки

В аэропорту «Борисполь» 6 июня во время оформления пассажиров, прибывших из Москвы, пограничники остановили 11 граждан Китая.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, жители Поднебесной сообщили, что следуют в Украину по приглашению государственных предприятий. Однако во время проведения пограничного контроля пограничники установили, что приглашений на въезд в страну указанные организации гражданам Китая не предоставляли. В конечном итоге, сами китайцы признались, что прибыли с целью трудоустройства на территории Украины.

Сейчас нелегальные мигранты возвращены обратным рейсом в страну вылета.