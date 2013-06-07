Специалисты просят подготовить киевское метро к эвакуации пассажиров

После пожара в московском метро была осуществлена проверка киевской подземки

Начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Андрей Куценко отметил необходимость обеспечить столичный метрополитен всем необходимым для срочной эвакуации пассажиров в случае возникновения такой потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, с просьбой решить этот вопрос Куценко обратился к председателю КГГА Александру Попову сегодня во время заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он напомнил, что в московском метрополитене недавно произошла чрезвычайная ситуация: в перегоне тоннеля загорелся силовой кабель, поезда остановили движение в час пик. По словам Куценко, с двух станций метро было эвакуировано около 5 тыс. пассажиров. Куценко обратил внимание, что, по данным МЧС России, за медицинской помощью обратились 76 человек, из каких 16 были госпитализированы, но гибели людей предотвратили.

«Я хочу отметить специфику Киевского метрополитена. У нас 22 станции глубокого залегания, где очень большое расстояние от нулевой отметки до путей, до платформ. Вопросы о защитных кислородных противогазах, у которых срок действия до трех часов, до сих пор не решены. Это, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на платформе станции глубокой закладки, практически делает невозможной эвакуацию нашими сотрудниками тех людей, которые на ней находятся. Еще раз хотел бы обратиться к вам, Александр Павлович, чтобы этот вопрос был решен», – сказал Куценко.

Также он отметил необходимость проведения в Киевском метрополитене ревизии всех инженерных сетей.

«Чтобы таких случаев, как в Москве, в Киеве не возникло. Потому что эвакуация людей с этих мест будет очень сложной», – отметил Куценко.

Попов поручил начальнику Киевского метрополитена в течение недели подготовить «комплексное виденье озвученной проблемы».