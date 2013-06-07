В Киеве из-за ремонта дорог ограничено движение

На проспекте Победы движение ограничено на участке от Большой Кольцевой дороги до улицы Ивана Крамского

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в настоящее время ведутся ремонтные работы по реконструкции проспекта Победы, поэтому на участке от Большой Кольцевой дороги до улицы Ивана Крамского (Святошинский район) с 7 июня частично ограничено движение транспортных средств.

В Киеве на участке от Большой Кольцевой дороги до улицы Ивана Крамского (Святошинский район) с 7 июня частично ограничено движение транспортных средств в связи с реконструкцией дороги на проспекте Победы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева.

Также в УГАИ напомнили, что в связи с проведением текущего ремонта автодороги М-05 Киев-Одесса с 3 июня в Голосеевском районе действуют ограничения в движении по проспекту Глушкова, на участке от Одесской площади до АЗС «ТНК» в обоих направлениях (в пределах административной территории города).