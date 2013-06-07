В Киеве за сутки произошло 13 пожаров

Спасательная служба просит киевлян быть осторожными / Фото: «Магнолия-ТВ»

За сутки в столице произошло 13 пожаров, 2 из них – подгорала еда из-за небрежности жителей домов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первый случай произошел 6 июня в 3:01 в Днепровском районе по ул. Жмаченко, 18. Спасатели тушили пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. В 3:27 возгорание было ликвидировано.

В тот же день в 15:40 святошинские спасатели ликвидировали подгорание еды в одной из квартир 16-этажного жилого дома по проспекту Победы, 125 путем отключения газовой плиты.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве просит киевлян быть крайне осторожными в обращении с огнем, всегда проверять, выключены ли газовые или электрические плиты после приготовления пищи.