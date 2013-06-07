Чрезвычайные ситуации из-за оползней объявлены на 11 склонах Киева (список)

Попов поручил немедленно начать противооползневые работы / Фото: пресс-служба КГГА

Оползни, которые произошли на одиннадцати склонах столицы, определены чрезвычайными ситуациями регионального уровня.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такое решение сегодня принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Предоставление соответствующего статуса этим территориям позволяет городским властям обратиться в Кабинет министров Украины о дополнительном финансировании на проведение аварийно-восстановительных работ на склонах. Так как ситуация с оползнями создает потенциальную угрозу объектам экономики и жизнедеятельности города.

Так, в перечень участков со статусом чрезвычайной ситуации регионального уровня вошли территории: у озера Глинка вблизи пер. Филатова и бульв. Дружбы Народов в Печерском районе, на ул. Академика Кащенко, 154 (Мышеловская балка) в Голосеевском районе; возле усадеб на ул. Адмирала Ушакова, 26, 24, 22 (Мышеловская балка) в Голосеевском районе, вблизи Фроловской горы в Подольском районе, у Батыевой горы на углу улиц Локомотивной и Краснодонской в Соломенском районе, на углу улиц Провиднецкой и Радостной (Соломенский район) , в Учебном переулке, 7 в Голосеевском районе, вблизи Петровского оврага между территориями ГСК «Свободный» (ул. Кудрявская, 39) и ГСК «Сигнал» (ул. Петровская, 32-34) в Шевченковском районе, на территории Александровской клинической больницы, в районе Совских прудов на ул. Радченко, что на Соломенке. Также указанный статус получили отдельные участки склонов Днепра от Владимирской горки до Печерского ландшафтного парка. Для ликвидации последствий этих сдвигов необходимы финансовые ресурсы в объемах, которые превышают возможности бюджета Киева, поэтому городу необходима помощь государства, чтобы предупредить дальнейшие разрушения склонов, отметили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, глава Киевской горадминистрации Александр Попов поручил немедленно начать противооползневые работы на аварийных объектах, на которые уже разработана и утверждена проектно-сметная документация.

Он также обратил особое внимание ответственных лиц на приоритетность осуществления противооползневых работ на территориях, где пролегают автомобильные дороги и размещены учреждения здравоохранения.