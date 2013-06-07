В КГГА рассказали, как будут проводить противооползневые работы

Сдвиги почвы зафиксированы на многих участках Днепровских склонов

«За последние 40 лет наблюдений за оползнеопасными территориями Киева наиболее опасные явления происходят именно сейчас. Наибольшие опасения вызывает центральная часть города», – заявил главный геолог Спецуправления противооползневых подземных работ Василий Боковыйна заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в пятницу.

По словам директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Новицкого, восемь участков на склонах Днепра вызывали опасения уже давно. К примеру, возле Аскольдовой могилы в прошлом году произошел оползень на площади 700 кв. м, возле Зеленого театра – на площади 4000 кв. м. Наблюдались сдвиги почвы на Парковой дороге, возле Музея воды, «Моста влюбленных» и в других местах склонов. Укрепительные работы на этих участках были включены в программу социально-экономического развития Киева на 2013 год, но не профинансированы Кабмином.

Нынешней весной движения почвы были зафиксированы на ряде других участков. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности пришла к выводу, что на сегодняшний день имеются все основания для того, чтобы объявить в Киеве «чрезвычайную ситуацию природного характера» местного уровня. Такой статус, по убеждению главы Киевской горгосадминистрации Александра Попова, дает городским властям все основания требовать от Кабмина деньги на немедленное проведение противооползневых работ.

Александр Попов поручил профильным подразделениям КГГА и коммунальным предприятиям немедленно подготовить проектную документацию по укреплению вновь выявленных участков, сползающих в Днепр. А на участках, по которым документация уже утверждена, немедленно начать укрепительные работы.

Ответственным за организацию и проведение укрепительных работ Попов назначил своего первого заместителя Анатолия Голубченко. «Он опытный менеджер и организатор. Уверен, справится», – отметил Попов.

Сам глава КГГА вплотную займется переговорами с правительством насчет финансирования противооползневых работ в центре Киева и других районах города. Столичный градоначальник, по его словам, намерен бороться за интересы Киева до победы.