Машиноместо в Москве стоит дороже четырехкомнатной квартиры в Киеве

Стоимость парковочного места в элитных домах в центре Москвы превысила 281 тыс. дол.

Самые дорогие парковочные места Москвы располагаются в элитных домах, построенных в центре города в начале 2000-х годов, а их стоимость превышает 281 тысячу долларов.

Об этом говорится в обзоре холдинга «МИЭЛЬ», сообщает Lenta.ru.

Ранее эксперты компании сообщали, что, располагая такой суммой, в Москве можно приобрести даже четырехкомнатную квартиру. Так, стоимость наиболее дешевого четырехкомнатного объекта на вторичном рынке жилья в настоящее время составляет почти 244 тысячи долларов. Квартира площадью 67 квадратных метров расположена на восьмом этаже панельного девятиэтажного дома.

Стоит отметить, что стоимость парковочного места в центре Москвы превышает и цены на квартиры в Киеве. Так, например, четырехкомнатная квартира площадью 130 кв. м на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева составляет 248 тысяч долларов.

Как отмечают в «МИЭЛЬ», высокая стоимость парковочных мест в элитных жилищных комплексах 2000-х годов постройки объясняется малым числом машиномест. Наиболее дорогими являются «семейные» места, расположенные на верхнем уровне подземного паркинга около лифта или выезда. В столичных новостройках Центрального административного округа цены на парковочное место колеблются от 112,5 тысяч до 203 тысяч долларов.

В новостройках эконом- и комфорт-класса за машиноместо сейчас просят в среднем 30,3 тысячи долларов, а разброс цен составляет от 6,25 тысяч до 47 тысяч долларов. В комплексах бизнес-класса за возможность припарковаться в гараже придется заплатить от 25 тысяч до 156 тысяч долларов.

В конце 2011 года в компании Contact Real Estate сообщали, что суммы, вырученной от продажи самого дорогого машиноместа в ЦАО, хватит на покупку вторичной трехкомнатной квартиры.