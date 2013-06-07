В Броварах свободовцы вышли на акцию против «политического террора»

Представители «Свободы» обвиняют милицию в массовых репрессиях / Фото: pravo-znaty.org.ua

В городе Бровары (Киевская область), возле районного участка милиции, проходит акция «Прочь политический террор!», которую инициировала Киевская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода», сообщили УНИАН в пресс-службе политической силы.

Как отметили в пресс-службе, участники акции возмущены массовыми репрессиями со стороны правоохранителей, «которые действуют в интересах власти и готовы предпринять самые радикальные действия, чтобы, наконец, прекратить произвол Партии регионов». Выступая перед участниками акции, народный депутат от фракции ВО «Свобода» Игорь Швайка подчеркнул, что руководитель Броварского районного участка милиции служит оккупационному режиму, вместо того, чтобы защищать интересы граждан.

Сейчас народные депутаты от ВО «Свобода» находятся в помещении Броварского горрайонного суда, где начато заседание по делу председателя Броварской районной организации ВО «Свобода» Олега Шевчука, которого пытаются посадить под домашний арест.

В «Свободе» напоминают, что 25 мая 2013 года в Броварах было совершено нападение на участников мирной толоки против разбазаривания коммунальной земли в городском парке «Победа». Броварская районная организация ВО «Свобода», которая выступила соорганизатором мероприятия, сообщила о массовом избиении людей. Были задержаны два активиста «Свободы» и один нападающий. После того, как 30 мая был присужден административный штраф защитникам броварского городского парка – свободовцам Руслану Ткаченко и Николаю Смирнову, милиционеры обвиняют уже более широкий круг участников акции, инкриминируя уже «хулиганство, совершенное группой лиц». 5 июня «свободовцы» были осуждены на 1 месяц домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Броварах во время субботника в парке «Победа» избили журналиста, а двух активистов отвезли в райотдел милиции.

«Все мы пришли в этот парк не ломать и не трощить забор, а для того, чтобы его демонтировать, поскольку он незаконно установлен частным предприятием «Феско», которое принадлежит Сергею Федоренко – личному массажисту Николая Азарова», – заявил народный депутат от «УДАРа» Павел Ризаненко.

В то же время, в управлении МВД Киевской области сообщили, что 25 мая правопорядок в парке «Победа» в Броварах во время проведения субботника милиция обеспечивала на основании письма от Броварского горсовета.

На основании письма представители органов внутренних дел подготовили необходимые мероприятия по поддержке общественного порядка, прибавили в управлении.

«Акция началась в 12:00, но вместо проведения заявленного субботника граждане проводили митинг в знак несогласия относительно законности выдачи земельного участка в парке», – заявили в милиции.

При этом в МВД подчеркнули, что в соответствии с решениями Броварского районного и Киевского Апелляционного административного судов земельный участок выделен на законных основаниях для строительства реабилитационного медицинского учреждения, в котором планируется предоставление бесплатной помощи жителям города.

«Несмотря на предупреждение работников милиции, участники акции призвали граждан разрушить ограждение и вступили в конфликт с правоохранителями», – отметили в областном главке.

Во время драк с активистами подполковник милиции P.A.Хартанович – заместитель начальника горотдела внутренних дел – получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей головы, говорится в сообщении.

«Правоохранители задержали и доставили в Броварской горотдел милиции двух активных участников конфликта. Происшествие зарегистрировано в Едином учете досудебных расследований. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство», – отметили в милиции.