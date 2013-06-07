Директор столичной фирмы украл металла на 4 миллиона

Должностному лицу грозит от 7 до 12 лет тюрьмы / Фото: opgks.info

Прокуратура Дарницкого района Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора одной из столичных компаний, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел имуществом трех предприятий на сумму почти 4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района города Киева, в течение 2011-2012 годов директор ООО «Дарницкий металлоцентр» заключил договоры с тремя металлотрейдерами о предоставлении услуг по хранению металлических изделий на территории складских помещений предприятия.

Однако в дальнейшем должностное лицо вместе с двумя сообщниками реализовало товар, который должен был хранить, другим предприятиям.

В настоящее время соучастники преступления объявлены в розыск, а директору сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

За совершение преступления мужчине грозит от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.