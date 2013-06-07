На Окружной дороге в Киеве сгорел грузовик
18:46, 07 июня 2013Киев
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Пожарные потушили пламя
Кабина автомобиля выгорела полностью
В Киеве, на Окружной дороге, сгорел большой грузовик.
Как передает с места происшествия корреспондент УНИАН, внезапное возгорание грузовика произошло около 18-и часов в 120 метрах от остановки общественного транспорта по улице Верховинная.
Две пожарных машины, прибывших на место происшествия, потушили пламя. При этом кабина автомобиля выгорела полностью и частично огонь повредил тент, натянутый на полуприцеп, груженный металлическими трубами.
На данное время движение транспорта на полосе, где стоит грузовик, парализовано, в противоположном направлении – усложнено.
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