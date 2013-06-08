Через несколько дней Киев ждут мощные ливни - возможны оползни (видео)

Об этом сообщает ТСН.

С воскресенья столичные спасатели перейдут на усиленный вариант несения службы, а в мэрии будет работать оперативный штаб по ликвидации возможных последствий ненастья. Ведь в ближайшие дни Днепровским холмам грозят масштабные оползни, а городу - массовые подтопления.

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За последние 40 лет наблюдений нынешние столичные склоны - самые опасные. Все из-за слишком снежной зимы и дождливой весны, объясняют эксперты. Влажный и тяжелый грунт сползает, забирая с собой возведенные на нем строения.

В пяти районах столицы насчитали десять опасных холмов. К ним также добавили и днепровские склоны от Владимирской горки до Ландшафтного парка Печерский.