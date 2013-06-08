Сегодня в Киеве - грозы и шквалы

В Киеве и области сегодня ожидаются шквалы до 15-20 м/с – гидрометцентр

Об этом сообщает гидрометцентр на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«В ближайший час и с сохранением до конца дня 8 июня на территории Киева и Киевской области ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 м/с», - отмечается в сообщении.