В Киеве горел Антимонопольный комитет Украины
12:29, 09 июня 2013Киев
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Причина и размер ущерба устанавливаются
Горел Антимонопольный комитет Украины
В Киеве горело помещение Антимонопольного комитета Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о задымлении в здании АМК по ул. Урицкого, 45, поступила спасателям в 10.27.
На место происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены более 40 пожарных и 12 единиц техники.
Пожар возник в одном из кабинетов на 5-м этаже. Горело офисное оборудование.
В 11.05 пожар был локализован, в 11.15 - ликвидирован.
Причина возгорания и размер нанесенного огнем ущерба устанавливаются.
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