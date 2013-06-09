В Киеве горел Антимонопольный комитет Украины

Горел Антимонопольный комитет Украины

В Киеве горело помещение Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о задымлении в здании АМК по ул. Урицкого, 45, поступила спасателям в 10.27.

На место происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены более 40 пожарных и 12 единиц техники.

Пожар возник в одном из кабинетов на 5-м этаже. Горело офисное оборудование.

В 11.05 пожар был локализован, в 11.15 - ликвидирован.

Причина возгорания и размер нанесенного огнем ущерба устанавливаются.