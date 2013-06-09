В столице пройдет фестиваль огня

В столице 14-15 июня состоится фестиваль огня Kyiv Fire Fest.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, 14 июня на Русановской набережной киевлян и гостей столицы будут ждать огненные инсталляции и шоу на воде.

15 июня на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для гостей праздника организуют мастер-классы, выступления коллективов и ярмарку реквизита. Там же пройдет гала-шоу, в рамках которого артисты из Франции, Швейцарии, Болгарии, Бельгии, Венгрии и стран СНГ удивят феерическими представлениями с огнем. Настоящим сюрпризом станет выступление артиста из Германии – Генри Хота, отмечается в сообщении.