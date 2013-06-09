В катастрофе Як-52 пострадал зампредседателя миграционной службы (видео)

Шейбут находился на борту самолета в качестве ученика

На борту самолета Як-52, который разбился рядом с аэродромом "Чайка" под Киевом 8 июня, находился 60-летний первый заместитель главы Государственной миграционной службы Виктор Шейбут, передает ТСН со ссылкой на свои источники.

Пострадавшему сделали операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данным телеканала, Шейбут находился на борту самолета в качестве ученика.

Как сообщалось, утром 8 июня вблизи аэродрома "Чайка" потерпел крушение самолет Як-52, который осуществлял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома. Пилот-инструктор погиб.