В память о шведских фанах в Киеве поставили парковую скульптуру

Проект Федора Баландина и Константина Скритуцкого / Фото: dynamo.kiev.uа

В Киеве на Трухановом острове у Пешеходного моста, на месте, где летом в 2012 году располагался фан-кемпинг, появилась парковая скульптура в память о шведских футбольных болельщиках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в церемонии открытия монумента

принял участие глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Для всей Украины лето 2012 года проходило под знаком Еврочемпионата по футболу. Для Киева это был особенный период – именно столичная фан-зона собрала рекордное количество посетителей, а палаточный городок на Трухановом острове был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса как самый большой в мире кемпинг шведских футбольных болельщиков», - напомнил городской председатель.

По его воспоминаниям, в городе господствовала непревзойденная атмосфера спортивного праздника, активными участниками которого были сторонники футбола из Королевства Швеция.

«Но по окончании Чемпионата Европы дружеские отношения между украинской и шведской стороной не прекратились. Сегодня они воплощаются в общем художественном проекте – украинско-шведском фестивале «Rock’n’Sich», в первый день которого, в память о шведских фанах, мы открыли памятный знак в честь шведских болельщиков», – сообщил Попов.

Как отметили в пресс-службе, по инициативе председателя КГГА, Департаментом градостроения и архитектуры был организован и проведен открытый конкурс. Среди 18 проектов-финалистов авторитетное жюри выбрало проект молодых киевских авторов Федора Баландина и Константина Скритуцкого, который представляет собой стилизованные цифры «1» и «2» на постаменте в виде футбольного мяча. По мнению автора, число «12» символизирует не только год проведения чемпионата, но и всех болельщиков, ведь часто их называют «двенадцатым игроком».