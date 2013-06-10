Суд вернул Киеву земельный участок стоимостью 900 тысяч

Земучасток расположен возле парка Орленок / Фото: wikimapia.org

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Соломенского района Киева и обязал общество вернуть в коммунальную собственность 0,14 га земли в Соломенском районе стоимостью почти 900 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева, прокурорской проверкой установлено, что в 2008 году между Киевсоветом и частным предприятием был заключен договор аренды земельного участка площадью 0,14 га для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного центра с подземным паркингом на улице Гарматной, 35/2 возле парка Орленок, что в Соломенском районе. Однако, по заключению Департамента земельных ресурсов КГГА, арендованный участок до сих пор не используется по целевому назначению, никакие строительные работы на нем не проводятся. Кроме того, общество уже год не платит арендную плату за пользование землей.

По решению суда договор аренды земли на улице Гарматной, 35/2 расторгнут, и общество обязано вернуть участок киевской общине.