Михаил Костюк был главой Львовской областной госадминистрации

Председатель КГГА Александр Попов представил своего нового заместителя Михаила Костюка сегодня во время расширенного заседания Коллегии Киевгоргосадминистрации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Напомним, распоряжение о назначении Костюка 6 июня подписала заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

*** Михаил Костюк родился 22 ноября 1961 года в с. Кобилец Ивано-Франковской области.

В 1983 году окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук.

С 1983 г. до 2000 г. работал на Львовской железной дороге, где занимал разные должности – от бригадира Львовской дистанции пути до начальника хозрасчетной службы пути Львовской железной дороги.

В 2000-2005 гг. работал начальником Главного управления путевого хозяйства Укрзализницы, начальником Департамента капитальных вложений и внутренних инвестиций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

С 2006 до 2008 гг. был советником первого заместителя министра транспорта и связи Украины.

С 2008 до 2011 гг. занимал должность генерального директора «Укрзализницы».

С 2011 до 2013 гг. был председателем Львовской областной государственной администрации.