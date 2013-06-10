Попов представил своего нового заместителя
Костюка назначили замом Попова 6 июня
Михаил Костюк был главой Львовской областной госадминистрации
Председатель КГГА Александр Попов представил своего нового заместителя Михаила Костюка сегодня во время расширенного заседания Коллегии Киевгоргосадминистрации.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Напомним, распоряжение о назначении Костюка 6 июня подписала заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.
*** Михаил Костюк родился 22 ноября 1961 года в с. Кобилец Ивано-Франковской области.
В 1983 году окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук.
С 1983 г. до 2000 г. работал на Львовской железной дороге, где занимал разные должности – от бригадира Львовской дистанции пути до начальника хозрасчетной службы пути Львовской железной дороги.
В 2000-2005 гг. работал начальником Главного управления путевого хозяйства Укрзализницы, начальником Департамента капитальных вложений и внутренних инвестиций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
С 2006 до 2008 гг. был советником первого заместителя министра транспорта и связи Украины.
С 2008 до 2011 гг. занимал должность генерального директора «Укрзализницы».
С 2011 до 2013 гг. был председателем Львовской областной государственной администрации.