Столичная ГАИ за сутки поймала на превышении скорости 333 водителя

Превышение скорости остается одним из самых распространенных нарушений

За 9 июня сотрудниками столичной ГАИ выявлено 634 нарушения Правил дорожного движения.

Одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 333 отклонения от правил, сообщает пресс-служба управления ГАИ Киева.

За невыполнение требований дорожных знаков и разметки к ответственности привлечен 41 водитель, без необходимых документов управляли автомобилями – 14, нарушение правил проезда перекрестков – 8. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 43 водителей. Кроме того выявлено 32 пешеходов-нарушителей.

За сутки в столице было зарегистрировано 9 ДТП, в которых 14 человек получили травмы (среди пострадавших – 3 детей). 9 июня в Голосеевском и Дарницком районах на пешеходных переходах в результате наезда травмированы двое детей.

Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными при проезде пешеходных переходов и в местах возможного появления детей. Необходимо заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», останавливаться и пропускать детей, переходящих дорогу.

Кроме того, работниками полка ДПС ГАИ выявлены и задержаны 7 автомобилей, находящихся в розыске. Все задержанные доставлены в райуправление милиции.