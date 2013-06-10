Цушко назвал причину пожара в здании Антимонопольного комитета

Вероятная причина возгорания – короткое замыкание / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Предварительной причиной пожара, произошедшего утром 9 июня в здании Антимонопольного комитета Украины, является короткое замыкание.

Об этом сообщил председатель АМКУ Василий Цушко, передает «5 канал».

По его словам, вероятнее всего, короткое замыкание произошло в техническом помещении.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, так как в помещении никого не было.

Как ранее сообщал УНИАН, информация о задымлении в здании Антимонопольного комитета по ул. Урицкого, 45 поступила спасателям в 10.27.

На место происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены более 40 пожарных и 12 единиц техники.

Пожар возник в одном из кабинетов на 5-м этаже. Горело офисное оборудование.

В 11.05 пожар был локализован, в 11.15 – ликвидирован.